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Segundo o Correio da Manhã, após o acidente registou-se um pequeno foco de incêndio.

A circulação esteve totalmente interrompida no sentido Lisboa-Alcochete e faz-se agora de forma condicionada, apenas pela via da esquerda.

De acordo com a Lusa, dos seis feridos, dois foram transportados para o Hospital do Barreiro, dois para o Hospital de São José, em Lisboa, e os outros dois para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

De acordo com a informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado às 16h50. A ocorrência está classificada como uma "colisão rodoviária" e ocorreu no sentido Norte-Sul, entre Lisboa e o Montijo.

No local encontram-se 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas. Os Bombeiros de Sacavém estão a realizar os trabalhos de limpeza das vias.

*Artigo atualizado às 20h00*

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