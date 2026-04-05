Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o CM Jornal, o acidente está a provocar longas filas de trânsito neste domingo de Páscoa. Também não há feridos a registar. A PSP esteve no local a realizar as diligências.

Uma das vias esteve cortada durante cerca de 15 minutos, no entanto, já foi reaberta.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.