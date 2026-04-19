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A Avenida Marginal esteve cortada no sentido Lisboa-Cascais na manhã deste domingo, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido na zona da Cruz Quebrada, no concelho de Oeiras, que provocou três feridos graves.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citado pela Lusa no Observador, a colisão envolveu dois carros e ocorreu pelas 06h33, na União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.

O alerta mobilizou um total de 22 operacionais, entre elementos dos bombeiros, PSP e INEM, apoiados por nove viaturas.

Pelas 07h55, o trânsito permanecia condicionado, mantendo-se o corte no sentido Lisboa-Cascais, o que causava constrangimentos na circulação automóvel naquela via.

Segundo fonte da Polícia de Segurança à Lusa, a circulação foi retomada por volta das 10h55.

*Notícia atualizada às 11h30

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