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O acidente com um autocarro da Carris Metropolitana que provocou duas mortes e 20 feridos no terminal rodoferroviário de Agualva-Cacém, no concelho de Sintra, deveu-se a fatores de natureza humana, concluiu a investigação técnica realizada pelo operador Viação Alvorada. A análise não encontrou qualquer falha mecânica na viatura.

A conclusão foi divulgada esta quarta-feira pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), entidade gestora da Carris Metropolitana, que explicou que foram analisados a dinâmica do acidente, os testemunhos recolhidos e os resultados das verificações técnicas realizadas após a ocorrência.

Segundo a TML, o autocarro tinha a inspeção obrigatória em vigor e cumpria o plano de manutenção preventiva e corretiva definido pelo fabricante e pelo operador.

Depois do acidente, foram realizados novos ensaios ao sistema de travagem, inspeções aos seus componentes e um diagnóstico eletrónico. Não foi detetada qualquer avaria suscetível de comprometer a segurança da circulação.

A investigação também concluiu que a motorista cumpria os requisitos necessários para exercer a função. Tinha realizado a formação inicial, as avaliações médicas e psicotécnicas e a formação específica para conduzir aquele modelo de autocarro.

A TML explicou ainnda que a motorista precisava de alterar a indicação de destino do veículo e procedeu a essa alteração. Quando o autocarro começou a movimentar-se, a indicação já estava corretamente configurada e a motorista encontrava-se sentada no lugar de condução.

Após o acidente, surgiram relatos de que a motorista teria carregado acidentalmente no acelerador ou trocado os pedais. Contudo, a TML afirmou que a investigação interna não confirmou essas informações divulgadas na comunicação social.

A entidade gestora não detalhou, no comunicado, qual terá sido concretamente a ação humana que esteve na origem da perda de controlo do autocarro.

O acidente aconteceu a 7 de julho, no terminal rodoferroviário de Agualva-Cacém. O autocarro despistou-se e atingiu a zona da paragem, onde se encontravam várias pessoas. Duas mulheres morreram e outras 20 pessoas ficaram feridas, segundo os dados divulgados na altura pela PSP e pelo INEM.