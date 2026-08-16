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De acordo com um comunicado das autoridades húngaras, citado pela RTP, o acidente aconteceu à 01h00 (00h00 em Portugal), quando o autocarro tombou na autoestrada M3, a cerca de 140 quilómetros a este de Budapeste.

O autocarro, que se dirigia para a cidade de Nyíregyháza, caiu numa valeta e capotou várias vezes. A polícia acredita que o acidente aconteceu por o motorista ter adormecido.

Segundo o jornal húngaro Wirtualna Polska, a viatura transportava 57 passageiros e dois motoristas.

Numa publicação no X, o primeiro-ministro da Hungria, Magyar Péter confirmou o acidente e enviou “sinceras condolências às famílias das vítimas”.

“Recebi com profunda dor a trágica notícia do acidente que envolve um autocarro polaco na Hungria, no qual morreram tantos dos nossos compatriotas”, escreveu o Presidente da Polónia, Karol Nawrocki, numa publicação no X. “Perante esta tragédia inimaginável, que nos atingiu a todos, uno-me em oração e em profundo pesar às famílias e aos entes queridos das vítimas”, acrescentou.

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