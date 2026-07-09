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A informação foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pelo 24notícias junto de fonte da Proteção Civil. O autocarro transportava 53 passageiros, maioritariamente crianças.

Do acidente resultaram três feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Loures.

No local estiveram mobilizados vários meios de socorro, incluindo uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). As autoridades procederam ao corte do trânsito na ligação entre Bucelas e Loures.

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