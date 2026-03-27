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O acidente ocorreu ao quilómetro 24 da A5 e está a condicionar a circulação automóvel, com as autoridades a encaminharem os veículos pelo Nó de Alvide.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 08h47. Segundo a SIC, citando a Lusa, no local encontram-se 19 operacionais, apoiados por nove viaturas, incluindo meios dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche e da GNR.

Para já, não são conhecidas informações sobre eventuais feridos ou a gravidade da colisão.

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