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O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou o seu "profundo pesar" pela morte do cidadão, na sequência do acidente ocorrido em Amarante e que envolveu uma viatura dos Bombeiros de Amarante.

A viatura estava integrada no dispositivo de combate ao incêndio que atinge o concelho de Celorico de Basto.

Do acidente resultaram ainda ferimentos em três bombeiros.

O Ministério da Administração Interna apresentou as "mais sentidas condolências" à família e aos amigos da vítima, expressando-lhes "toda a sua solidariedade".

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, manifestou também a sua proximidade aos três bombeiros feridos, desejando-lhes uma "rápida recuperação".

Luís Neves dirigiu ainda uma palavra à respetiva corporação e a todos os operacionais que permanecem no terreno, empenhados no combate aos incêndios e na proteção das populações.

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