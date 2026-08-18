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O acidente ocorreu ao quilómetro 28 da autoestrada, no sentido Loures-Torres Vedras, e está a deixar vários quilómetros de fila de trânsito.

Uma das vítimas ficou encarcerada na sequência do acidente, confirmou a GNR ao 24notícias. Os bombeiros estão no local a proceder à retirada da vítima.

As autoridades e os meios de socorro encontram-se no local.

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