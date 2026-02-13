Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo uma nota da BCR - Brisa Concessão Rodoviária, à Lusa, o acesso foi fechado cerca das 15h20, sem que tenham sido divulgados mais pormenores.

Nos últimos dias, a circulação na A5 tem sido marcada por cortes devido a deslizamentos de terras. Na quarta e quinta-feira, o trânsito esteve interrompido no sentido Lisboa–Cascais, entre o viaduto de Duarte Pacheco e a Cruz das Oliveiras (quilómetro 1), depois de duas faixas de rodagem terem sido obstruídas por detritos. A GNR informou que na quinta-feira, às 06h27, duas das quatro faixas foram reabertas após trabalhos de limpeza.

No entanto, a situação voltou a complicar-se na tarde de sexta-feira. Por volta das 15h40, fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa confirmou à agência Lusa um novo deslizamento de terras no mesmo quilómetro, na subida para o Monsanto, obrigando ao corte total do trânsito naquele troço.

___

