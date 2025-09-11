Segundo a CBS News, as instalações foram encerradas por cautela e que os alunos continuam no interior enquanto as autoridades investigam a suspeita.

De acordo com a Fox News, que cita “várias fontes na Academia Naval”, um aluno que foi expulso da academia regressou ao campus armado. E foram ouvidos disparos no interior do Bancroft Hall, que abriga os aspirantes a marinheiros.

Um funcionário do campus disse à Fox News que “o atirador está a bater de porta em porta".

O responsáveis pelo campus adiantam ainda que a Naval Support Activity Annapolis, em coordenação com as autoridades locais, está de momento a responder a relatos de ameaças.