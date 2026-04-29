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Na publicação, Trump escreve que "o Irão não se consegue recompor" e critica a capacidade de Teerão para chegar a um acordo nuclear. "Eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. Eles que ganhem juízo", acrescentou o Presidente norte-americano, numa mensagem que rapidamente gerou reações políticas e mediáticas.

A montagem, amplamente partilhada nas redes sociais, reforça a retórica de endurecimento da Casa Branca face a Irão, num contexto de tensão persistente no Médio Oriente e de declarações recentes da administração norte-americana sobre a necessidade de impedir o desenvolvimento de capacidade nuclear iraniana.

Este episódio insere-se numa sequência de mensagens públicas de Trump com forte carga simbólica e política, frequentemente divulgadas na sua plataforma digital própria, onde combina comunicação direta com apoiantes e declarações de política externa em tom confrontacional.

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