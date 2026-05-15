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Aberto em janeiro deste ano, o Absent nasceu da vontade de criar um espaço onde a tecnologia deixa de ocupar o centro das atenções. Agora, o café lisboeta foi nomeado para a lista internacional “World’s 100 Best Coffee Shops”, iniciativa que distingue espaços de café de referência em todo o mundo.

O projeto foi criado por Mara Kesnere, natural da Letónia, e Shalini Choudhary, da Índia, que se conheceram numa aula de Pilates e descobriram uma visão comum sobre o impacto da tecnologia no quotidiano.

“Trabalhei sem parar durante 18 anos e só comecei a abrandar em outubro passado”, contou Shalini Choudhary à NiT. “Estava a tornar-se muito difícil equilibrar tudo.”

As duas fundadoras, ambas ligadas ao setor tecnológico, começaram a refletir sobre a necessidade de encontrar um equilíbrio entre modernidade e relações humanas. “Começámos a pensar que o mundo inteiro está a ir nesta direção, mas não há ninguém a trabalhar para encontrar um equilíbrio entre a modernidade e a tradição”, explicou.

Foi dessa ideia que nasceu o Absent, localizado no Príncipe Real, em Lisboa, onde os clientes são convidados a desligar-se dos telemóveis e a recuperar formas mais presenciais de convívio.

À entrada, cada visitante recebe uma pequena bolsa para guardar o telemóvel. O aparelho permanece sempre com o cliente, mas o conceito do espaço incentiva a deixá-lo de lado durante algumas horas.

“Não queríamos estar numa posição de tirar os telemóveis às pessoas. O objetivo era darmos algo, em vez de tirar”, explicam as fundadoras.

O espaço, com cerca de 160 metros quadrados, funciona quase em formato ‘open space’ e inclui jogos de tabuleiro, zonas de desenho e pintura, LEGO, livros, áreas de relaxamento e até leitores de CD para ouvir música.

“Queríamos criar uma sensação de casa, sem pressão, onde perdemos a noção do tempo”, referem.

Além da componente social e criativa, o Absent organiza regularmente noites de jogos, workshops, eventos gastronómicos e espetáculos musicais. O espaço inclui ainda uma cafetaria com snacks e pastelaria.

Os preços começam nos oito euros para duas horas de utilização individual do espaço, ou 12 euros para duas pessoas.

A nomeação do Absent integra a iniciativa “World’s 100 Best Coffee Shops”, um novo sistema internacional de reconhecimento de cafés e cafetarias. A avaliação combina votação pública, que representa 30% da classificação final, com a análise de um painel de especialistas da indústria do café, incluindo baristas, roasters (torradores de café) e profissionais do setor, responsáveis pelos restantes 70%.

Os especialistas avaliam critérios como qualidade do café, experiência dos baristas, sustentabilidade e conceito do espaço. As votações online encontram-se atualmente a decorrer.

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