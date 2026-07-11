Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e a Câmara Municipal de Almada informaram que o abastecimento de água será totalmente interrompido na noite deste sábado, 11 de julho.

A interrupção está prevista para decorrer entre as 22h00 e as 06h00, sendo justificada pelo decreto da Situação de Alerta.

As duas entidades lamentam os incómodos que esta interrupção possa causar à população e agradecem a compreensão de todos os munícipes.

Os cortes de água que têm afetado milhares de moradores de Almada nos últimos dias resultam de uma combinação de fatores que as autoridades classificam como excecional: temperaturas muito acima da média, aumento recorde do consumo, uma rede de abastecimento envelhecida e perdas significativas de água. A situação levou a Câmara Municipal a decretar o estado de alerta, criar um gabinete de crise e impor restrições ao consumo enquanto procura soluções de emergência.

O problema agravou-se durante a onda de calor que atingiu o país desde o final de junho. Com temperaturas elevadas durante várias semanas, o consumo de água disparou para níveis nunca antes registados no concelho, sobretudo nas zonas balneares da Costa da Caparica, Charneca da Caparica e Aroeira, onde a população aumenta significativamente durante o verão. Segundo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), a infraestrutura existente não conseguiu responder ao pico de procura.

Perante a incapacidade de garantir um abastecimento contínuo, a Câmara de Almada avançou com cortes programados durante a noite em várias localidades, entre as 22h00 e as 06h00, para permitir a recuperação dos reservatórios e estabilizar a pressão da rede. Ao mesmo tempo, proibiu utilizações consideradas não essenciais, como a rega de jardins, o enchimento de piscinas, a lavagem de automóveis ou o funcionamento de fontes ornamentais.

A crise já teve consequências no quotidiano da população. Em algumas zonas, moradores relatam vários dias consecutivos sem água, estabelecimentos comerciais reduziram atividade e um centro de saúde da Costa da Caparica chegou mesmo a encerrar temporariamente devido à falta de abastecimento.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.