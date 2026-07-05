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Segundo os SMAS, a intervenção nas zonas do Monte de Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale Flores e Costa da Caparica foi concluída e o abastecimento está a ser restabelecido. No entanto, devido à dimensão da área afetada, a reposição do serviço será faseada, pelo que a água chegará às habitações em momentos diferentes.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas no abastecimento de água. Foi entretanto lançada uma petição, com quase quatro mil assinaturas, que exige medidas urgentes para minimizar os impactos da situação e resolver o problema.

Os subscritores manifestam preocupação com as frequentes interrupções no abastecimento, sobretudo na Costa da Caparica, Sobreda e Capuchos, havendo também relatos de falta de água ou perda de pressão no Laranjeiro e no Feijó. Na petição, é referido que os cortes se repetem há várias semanas, afetando residentes, comerciantes e o funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Entretanto, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) solicitou esclarecimentos aos SMAS de Almada sobre a situação, indicando que está a acompanhar as falhas no abastecimento e o elevado número de reclamações apresentadas pelos utilizadores.

Na quinta-feira, os SMAS justificaram os problemas com as temperaturas elevadas e o aumento significativo da população sazonal no concelho, fatores que, segundo a entidade, provocaram um forte aumento do consumo de água.

Está também prevista para segunda-feira uma concentração de protesto junto aos SMAS de Almada, promovida pelo Movimento Futuro da Costa. Nas redes sociais está igualmente a ser divulgada a realização de um cordão humano silencioso, marcado para 8 de julho, na Costa da Caparica, para exigir uma solução para a falta de água.

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