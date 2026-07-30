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A GNR apelou à adoção responsável de animais de companhia e recordou que o abandono e os maus-tratos constituem crimes, numa altura em que se aproxima o período de férias prolongadas e o Dia Internacional do Animal Abandonado, assinalado a 15 de agosto.

De acordo com os dados divulgados, os meses de julho e agosto concentram 142 ocorrências de abandono de animais, o equivalente a 38,1% do total anual, refletindo um aumento deste tipo de casos durante a época das férias. Segundo a análise efetuada pela GNR, esta realidade está frequentemente associada às deslocações e ausências prolongadas das famílias.

Os cães e os gatos continuam a ser as espécies mais afetadas pelo abandono, fenómeno que a GNR sublinha nunca poder ser encarado como uma solução: a adoção de um animal representa um compromisso permanente e, perante a impossibilidade temporária de cuidar do animal durante as férias, existem alternativas seguras, como alojamentos próprios ou o apoio de familiares.

Entre 2024 e o primeiro semestre de 2026, a atividade de fiscalização e investigação da GNR resultou no registo de mais de 2.400 crimes relacionados com maus-tratos e abandono de animais de companhia. Nesse período, foram ainda detidas 28 pessoas, identificados 1.449 suspeitos e constituídos 432 arguidos.

Os dados estatísticos mostram que, em 2024, foram registados 591 crimes de maus-tratos e 389 de abandono. Em 2025, contabilizaram-se 633 crimes de maus-tratos e 373 de abandono. Já no primeiro semestre de 2026, os números provisórios apontam para 312 crimes de maus-tratos e 159 de abandono.

Apesar de a análise revelar uma ligeira tendência de decréscimo nos crimes de abandono, a GNR considera preocupante a concentração das ocorrências durante o verão e, em menor escala, no período pós-natal.

A distribuição territorial das ocorrências registadas entre 2024 e 2026 indica que os distritos de Braga, Setúbal, Porto e Lisboa apresentam a maior incidência de crimes de abandono e maus-tratos a animais de companhia, situação que a Guarda relaciona também com a maior densidade demográfica destas regiões.

Através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), a GNR afirma manter o compromisso com a proteção do bem-estar animal e incentiva a população a denunciar situações de abandono ou maus-tratos através da Linha SOS Ambiente e Território, do portal institucional ou por correio eletrónico.

Abandono e maus-tratos a animais de companhia são crimes previstos no Código Penal

A GNR reforça, por fim, que acolher um animal implica responsabilidade e cuidados permanentes, lembrando que o abandono e os maus-tratos são crimes previstos e punidos pela lei.

O Código Penal português prevê um conjunto de crimes contra animais de companhia, estabelecendo penas para situações de morte, maus-tratos físicos e abandono. As normas estão reunidas no Título VI do Código Penal, dedicado aos “crimes contra animais de companhia”.

De acordo com o artigo 387.º, relativo à morte e maus-tratos de animal de companhia, quem matar um animal de companhia sem motivo legítimo pode ser punido com pena de prisão de seis meses a dois anos ou com pena de multa de 60 a 240 dias, caso não exista uma pena mais grave aplicável por outra disposição legal.

A legislação prevê ainda um agravamento da pena quando a morte do animal ocorrer em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade. Nesses casos, o limite máximo da pena pode ser aumentado em um terço.

O mesmo artigo determina que quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou outros maus-tratos físicos a um animal de companhia pode ser punido com pena de prisão de seis meses a um ano ou com pena de multa de 60 a 120 dias. Se desses atos resultar a morte do animal, a perda de um órgão ou membro importante, uma afetação grave e permanente da capacidade de locomoção, ou se o crime for praticado em circunstâncias especialmente censuráveis ou perversas, a pena pode passar para prisão de seis meses a dois anos ou multa de 60 a 240 dias.

A lei considera que podem revelar especial censurabilidade ou perversidade situações como a prática do crime com especial crueldade, nomeadamente através de tortura ou atos que aumentem o sofrimento do animal; o recurso a armas, instrumentos ou métodos insidiosos ou particularmente perigosos; ou a atuação motivada pela avidez, pelo prazer de matar ou causar sofrimento, por excitação ou por qualquer outro motivo torpe ou fútil.

No caso do abandono de animais de companhia, previsto no artigo 388.º do Código Penal, é punido quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou assistir um animal, o abandonar colocando em perigo a sua alimentação e os cuidados que lhe são devidos. A pena prevista é de prisão até seis meses ou multa até 60 dias.

Quando do abandono resultar perigo para a vida do animal, o limite da pena é agravado em um terço.

Além das penas principais, o Código Penal prevê ainda a aplicação de penas acessórias, tendo em conta a gravidade do crime e a culpa do agente. Entre estas medidas está a privação do direito de deter animais de companhia por um período máximo de seis anos, bem como a proibição de participar em feiras, mercados, exposições ou concursos relacionados com animais de companhia.

Podem também ser aplicadas medidas como o encerramento de estabelecimentos relacionados com animais de companhia cujo funcionamento dependa de autorização ou licença administrativa, ou a suspensão de permissões administrativas relacionadas com estes animais. Estas últimas penas acessórias têm uma duração máxima de três anos a contar da decisão condenatória.

Para efeitos destas normas, o Código Penal considera animal de companhia qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, nomeadamente no seu lar, para entretenimento e companhia. A definição não abrange situações relacionadas com a utilização de animais para exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, nem para fins de espetáculo comercial ou outros fins legalmente previstos.

São também considerados animais de companhia, para efeitos do Código Penal, os animais sujeitos a registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), mesmo que se encontrem em situação de abandono ou errância.

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