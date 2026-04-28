Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi divulgada esta terça-feira e surge num contexto de elevada tensão geopolítica no Médio Oriente, após o conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, que terá desencadeado uma crise energética de grande escala, descrita pela Agência Internacional de Energia como "a maior de sempre".

Os Emirados Árabes Unidos integravam a OPEP desde 1967 e eram considerados um dos pilares do grupo no Golfo Pérsico. A sua saída representa, por isso, uma alteração significativa na estrutura da organização, que há décadas tenta manter uma posição coordenada sobre produção e preços do petróleo, apesar de tensões internas recorrentes entre países produtores.

A decisão foi rapidamente enquadrada no plano político internacional, sendo interpretada por alguns analistas como uma vitória indireta para o presidente norte-americano Donald Trump, que ao longo dos últimos anos tem criticado repetidamente a OPEP, acusando a organização de "roubar o resto do mundo" através da manipulação dos preços do petróleo.

A produção de petróleo da OPEP registou uma queda abrupta em março, recuando cerca de oito milhões de barris diários, o equivalente a uma descida de 27,5% face a fevereiro, segundo o relatório mensal da organização.

De acordo com a OPEP, a quebra histórica está diretamente associada à guerra no Irão, iniciada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel, e ao bloqueio do estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo.

A organização sublinha que os chamados "acontecimentos a leste do Suez" provocaram interrupções severas nas exportações e fortes reduções na produção dos principais produtores do Golfo Pérsico, afetando de forma generalizada o fluxo global de crude.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.