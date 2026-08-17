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Segundo a BCR – Brisa Concessão Rodoviária, a intervenção decorre na via da direita, cerca do quilómetro 80, no sentido sul-norte, provocando trânsito lento. A circulação está a ser feita apenas pela via esquerda.
A concessionária recomenda aos condutores que circulem com precaução e respeitem a sinalização existente.
A A2 é a principal ligação rodoviária entre Lisboa e o Algarve e é particularmente utilizada durante os meses de verão.
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