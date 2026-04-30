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O alerta foi dado às 5h55 para um despiste e colisão ao quilómetro 199 da autoestrada. O acidente provocou um ferido ligeiro.

Às 7h00, a via permanecia cortada naquele troço, encontrando-se a decorrer trabalhos de remoção dos veículos envolvidos e de limpeza da faixa de rodagem. No local estavam, pelas 7h10, seis operacionais apoiados por três veículos de socorro.

As autoridades apelam à prudência dos condutores e recomendam a utilização de percursos alternativos enquanto se mantiver a interrupção da circulação.

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