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Em Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro condenou “veementemente a tentativa de ataque” contra Donald Trump, sublinhando que “a democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política”.

Também o antigo primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou os acontecimentos “profundamente inquietantes”, destacando que a resposta rápida das autoridades foi determinante para garantir a segurança do ex-presidente norte-americano, da sua esposa e dos restantes convidados. Costa reforçou ainda que “a violência política não tem lugar na vida pública e deve ser firmemente rejeitada”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou igualmente alívio ao confirmar que Donald Trump, Melania Trump e todos os presentes no jantar estavam em segurança. Na sua mensagem, sublinhou que “a violência não tem lugar na política, nunca”, agradecendo a atuação rápida das forças de segurança.

Nos EUA, o autarca de Nova Iorque, Zohran Mamdani, afirmou que “a violência política é absolutamente inaceitável”, acrescentando estar aliviado por saber que o presidente e os convidados do evento estão em segurança.

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