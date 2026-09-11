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Há vinhas que contam uma história através de um único vinho. Na Herdade do Rocim, na Vidigueira, há uma parcela que permite contar duas.

Numa vinha velha convivem castas brancas e tintas. É dali que nascem o Olho de Mocho Branco 2025, feito a partir de Antão Vaz, e o Olho de Mocho Tinto 2024, produzido com Trincadeira e Alicante Bouschet. São vinhos diferentes, mas partem do mesmo lugar.

É precisamente essa relação com a vinha que está no centro do projeto, que a Rocim desenvolve há 18 anos. Em vez de começar pelas castas e procurar depois o perfil do vinho, a casa de Vidigueira parte da parcela e das características que encontra em cada vindima.

"O mais interessante no Olho de Mocho é que não começamos por escolher as castas para construir os vinhos. Começamos pela vinha", explica Pedro Ribeiro, enólogo e CEO da Rocim.

"É uma vinha velha, onde convivem castas brancas e tintas, e o nosso trabalho foi perceber o que esse lugar nos podia dar. O branco e o tinto são diferentes, mas têm a mesma origem", acrescenta.

A ideia é também uma forma de olhar para a Vidigueira sem tentar uniformizar os vinhos produzidos na região. A vinha, a parcela e as condições de cada ano passam a ter um papel determinante na definição do resultado final.

Na adega, essa abordagem traduz-se numa intervenção contida. A vindima é manual e a seleção das uvas é feita no campo e novamente à entrada da adega.

No branco de 2025, o Antão Vaz é trabalhado para preservar frescura, textura e profundidade. No tinto de 2024, Trincadeira e Alicante Bouschet procuram um equilíbrio diferente, entre frescura, estrutura, elegância e complexidade.

"É uma vinha que nos obriga a olhar para o lugar antes de pensar no vinho", resume Pedro Ribeiro.

A história do Olho de Mocho começou há 18 anos e tem sido marcada pela tentativa de encontrar diferentes formas de interpretar a Vidigueira. Para a Rocim, a experiência acumulada não significa deixar de procurar novas abordagens.

"Ao longo destes 18 anos, fomos percebendo que inovar no vinho nem sempre significa procurar o que é novo. Muitas vezes significa olhar de outra forma para aquilo que já temos", afirma o enólogo.

As novas colheitas chegam agora ao mercado. O Olho de Mocho Branco 2025 tem um preço de venda recomendado de 18,48 euros, enquanto o Tinto 2024 é comercializado por 26,70 euros.

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