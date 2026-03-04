A "Viagem do Presidente" estreia esta quinta-feira, às 21h00, a seguir ao Telejornal, na RTP1, com uma retrospetiva da década de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.
A reportagem especial, assinada por Pedro Zambujo, revisita os momentos políticos mais marcantes dos últimos dez anos e inclui testemunhos do próprio chefe de Estado sobre o período em que exerceu funções, marcado por desafios como a pandemia, conflitos internacionais e fases de instabilidade política interna.
Conhecido como o presidente da proximidade e das “selfies”, Marcelo Rebelo de Sousa recorda a convivência institucional com dois primeiros-ministros, António Costa e Luís Montenegro, ao longo de um mandato atravessado por acontecimentos de grande impacto nacional e internacional.
