A reportagem especial, assinada por Pedro Zambujo, revisita os momentos políticos mais marcantes dos últimos dez anos e inclui testemunhos do próprio chefe de Estado sobre o período em que exerceu funções, marcado por desafios como a pandemia, conflitos internacionais e fases de instabilidade política interna.

Conhecido como o presidente da proximidade e das “selfies”, Marcelo Rebelo de Sousa recorda a convivência institucional com dois primeiros-ministros, António Costa e Luís Montenegro, ao longo de um mandato atravessado por acontecimentos de grande impacto nacional e internacional.

O especial será exibido na RTP, logo após o Telejornal.

