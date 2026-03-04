Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reportagem especial, assinada por Pedro Zambujo, revisita os momentos políticos mais marcantes dos últimos dez anos e inclui testemunhos do próprio chefe de Estado sobre o período em que exerceu funções, marcado por desafios como a pandemia, conflitos internacionais e fases de instabilidade política interna.

Conhecido como o presidente da proximidade e das “selfies”, Marcelo Rebelo de Sousa recorda a convivência institucional com dois primeiros-ministros, António Costa e Luís Montenegro, ao longo de um mandato atravessado por acontecimentos de grande impacto nacional e internacional.