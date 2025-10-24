Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A lista é infindável. O talento, esse, é imenso. E, disseminado. Tão disperso quanto o caldeirão de duplas nacionalidades onde ferve a seleção de futebol cabo-verdiana composta por jogadores provenientes de uma conglomeração de países e clubes.

O mosaico futebolístico é o espelho demográfico do país insular africano cujo nome ecoou em todas as esquinas do Globo após a inédita qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, a realizar no Canadá, Estados Unidos da América (EUA) e México.

Na histórica trajetória de qualificação, da lista dos convocados e selecionados nem todos nasceram no Sal, Praia, Mindelo, Boavista ou São Vicente ou nos quatro mil quilómetros quadrados das 10 ilhas do arquipélago de Cabo Verde. A maioria é de múltiplas origens, facto atestado na naturalidadedos escolhidos para o jogo que ditou o apuramento, com vitória (3-0), na cidade da Praia, ao Essuatíni (antiga Suazilândia), na 10.ª e última jornada da qualificação africana para o Mundial2026.

São descendentes da diáspora cabo-verdiana, a “11.ª ilha”, onde vivem bem mais dos que os 600 mil habitantes das 10 ilhas. Filhos e netos, nascidos em Portugal, Lisboa, Amadora e Almada, França, Países Baixos, Irlanda, Suíça, Suécia e Noruega, países onde os pais e avôs procuraram uma vida que não tinham na terra onde nasceram.

Com dupla nacionalidade, os artistas da bola mantêm fortes raízes às ilhas atlânticas da Sodade, como cantava um dos expoentes da cultura crioula, Cesária Évora e à terra onde se dançam as mornas e se come cachupa. Escolheram representar o país dos seus ascendentes. A ligação à cultura e história, o afeto pelas origens é incutido desde cedo, não importa onde vivam, e expressa-se no orgulho ao enfiarem no corpo a camisola dos Tubarões Azuis.

Venham de onde vierem, joguem onde joguem, a totalidade destes eleitos equipa-se fora do país, no Chaves, Estrela, Casa Pia, Farense, Torreense, Shamrock Rovers (Irlanda), Trabzonspor (Turquia), Ludogorets (Bulgária), FK Krasnodar (Rússia), Maccabi Tel Aviv (Israel) ou Zwolle (Países Baixos), mas a caboverdianidade corre-lhe nas veias. O Melting Pot de Cabo Verde junta-se ao Brasil, Portugal e Angola e torna-se o quarto país lusófono apurado para fases finais de Campeonato do Mundo de futebol, a realizar nos EUA, onde há, curiosamente, uma forte imigração do país que fala crioulo.

Mundial2026: 50 anos depois, Cabo Verde assiste a outra independência

50 anos após a independência do país em julho de 1975, a antiga colónia portuguesa gritou, de novo, Liberdade.

"Trata-se, simbolicamente, de uma nova independência, pois provámos que, nestes 50 anos, lançámos as bases e crescemos, em todos os domínios da vida económica e social", escreveu nas redes sociais José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, durante a condecoração presidencial aos heróis.

"De um país improvável, em 1975, hoje, revelamos, mais uma vez, que já somos um país de possibilidades. Se podemos ir Mundial, podemos também ganhar noutras esferas e mostrar ao mundo que somos um povo de alma grande”, acrescentou.

Um povo grande e de alma dispersa pela diáspora, a “11.ª ilha” conforme a classificou, dotada de um “capital humano” e “património vivo que devemos valorizar e integrar” sublinhou o Chefe de Estado durante o discurso do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, a 18 de outubro.

O inédito acesso ao Mundial é mais um degrau escalado pelos Tubarões Azuis na última década, uma ascensão reforçada por quatro campanhas na Taça das Nações Africanas (CAN), onde chegou ao quartos de final (2013 e 2023), foi eliminado na primeira fase (2015) e nos oitavos (2021).

Pedro Brito, conhecido por Bubista, levou a seleção número 71.º do ranking FIFA (em 2000, ocupava o 182.º lugar da hierarquia) à grande montra do jogo da Bola. “Essa vitória é de todos nós, os combatentes que lutaram pela nossa liberdade, a felicidade é de todos”, sintetizou Bubista, no cargo de selecionador desde 2020, substituindo o português Rui Águas.

Comparando a “um nível de independência de Cabo Verde”, referiu numa longa conferência de imprensa “que qualquer cabo-verdiano em qualquer parte do mundo, hoje, está orgulhoso de ser cabo-verdiano”, declarou.

Antigo internacional, capitão e ex-adjunto da seleção, Budista lidera uma seleção com “talento de sobra”. Na prospeção pelo mundo, expressa um desejo. “Cada neto de Cabo Verde tem de mostrar disponibilidade para representar o país”, aspira.

“Todos falam crioulo, é a língua oficial da seleção, mas para quem fala pouco, é normal, tentar falar, demonstra o espírito de caboverdianidade”, sintetizou o selecionador, Pedro Brito.

“Vestir a camisola da seleção é sempre um orgulho”, Stopira

Stopira não é filho da diáspora, mas sim imigrante da bola. Nascido na Praia (Cabo Verde), passou por São Miguel (Açores) passou grande parte da carreira na Hungria e hoje, é jogador do Torrense.

Estreou-se na seleção em 2008. Soma no pecúlio cerca de 60 internacionalizações e três edições da CAN (Guiné Equatorial 2015, Camarões 2021 e Costa do Marfim 2023). Retirou-se dos compromissos internacionais, em julho de 2024. Um ano depois, não resistiu aos apelos do selecionador e voltou a vestir de azul.

“Vestir a camisola da seleção é sempre um orgulho”, manifesta ao 24noticias, em Torres Vedras, dias depois dos festejos e da homenagem recebida no palácio presidencial, na cidade da Praia, pelo Presidente da República, José Maria Neves.

O feito trará consequências. “O futebol cabo-verdiano vai mudar muito”, prevê o experiente central de 37 anos, autor do terceiro e último golo do último jogo da qualificação. “Não falta qualidade e talento aos jogadores cabo-verdianos”, garante Ianique dos Santos Tavares, nome de batismo de Stopira.

“O que nos define é o nosso espírito de união, a alegria e ousadia, somos todos lutadores”, realça um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos.

"Só tenho que agradecer a Deus. Sinto-me um privilegiado por toda a minha carreira. Tinha o sonho, como todas as crianças que nascem em Cabo Verde, de um dia jogar pela seleção nacional. Fazê-lo num Mundial será a cereja no topo do bolo. Sinto que sou alguém que, no futuro, será imitado por milhares de jovens deste país. Isso para mim é um imenso orgulho", adiantou ao jornal Record.

“Virar de página para todo o jogador cabo-verdiano”

Vítor Moreno foi internacional por Cabo Verde (13 vezes), disputou a CAN, em 2013 e jogou em Portugal no Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Estoril e União de Leiria.

Tem dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana. Aos 44 anos, já retirado, recua aos relvados. “Na altura, nunca se pôs a hipótese de representar Portugal, nem nas camadas jovens, não tive essa possibilidade, porque, se calhar, não tivemos talento para chegar à seleção portuguesa, holandesa ou francesa”, contou.

Envergou a camisola dos Tubarões Azuis com um sentimento único, extensível a quem hoje a veste. “Com orgulho”, confessa. “Para nós, podermos representar Cabo Verde, o país dos nossos pais, avós e irmãos, é sempre um orgulho”, explica ao 24notícias.

“Quando representávamos a seleção, e, principalmente agora, o que estes jogadores conquistaram e fizeram, foi extraordinário, enche qualquer cabo-verdiano de orgulho. A qualificação histórica, enche ainda mais”, reforça.

Viaja às memórias da CAN. Partilhou balneário com o “Héldon (ex-Marítimo, Sporting e Rio Aves) e Babanco (ex-Estoril), jogadores “que estiveram na 1.ª Liga Portuguesa”.

Esteve, também, ao lado de alguns dos atuais heróis da seleção cabo-verdiana. “O Stopira, o Vozinha, o Ryan Mendes”, enumera. “Fiquei bastante orgulhoso de ver o Stopira conseguir algo histórico, o Ryan e o Vozinha, estiveram comigo e conseguiram um grande objetivo. Não foi um sonho, foi realidade”, acrescenta.

Para o antigo defesa do Vitória a qualificação pode originar “um virar de página para todo o jogador cabo-verdiano”, aponta, efeitos extensíveis aos PALOP’s.

“Os outros jogadores africanos, se calhar, têm mais saída, mais mercado. Primeiro, foi a qualificação de Angola (2010), agora esta conquista, abre portas enormes para todo o jogador que queira representar a seleção de Cabo Verde”, assinala.

A realidade fará despertar as características do ADN dos futebolistas que jogam ao ritmo do batuque e do funaná. “Todos temos as nossas qualidades, particularidades. Um jogador cabo-verdiano não difere tanto de um moçambicano ou angolano”, aponta.

Difere sim, “as oportunidades que os jogadores cabo-verdianos têm que criar para eles mesmos. E isso tem sido, se calhar, a maior diferença”, reconhece, algo que “a conquista de ida ao mundial” pode mudar, prevê.

A relação entre Portugal e Cabo Verde

A ginga africana perfumou os campos e os campeonatos em Portugal desde os tempos em que Cabo Verde era território ultramarino português. Carlos Alinho (Sporting), foi o primeiro a representar a seleção portuguesa. Não existia Cabo Verde, país e seleção.

Anos mais tarde, já a independência tinha soprado nas 10 ilhas do arquipélago e, de lá para Portugal, assistiu-se a uma verdadeira ponte aérea de futuros craques.

Muitos foram, e são, fruto da diáspora que começou a aterrar na Portela, Faro ou Porto, na década 1970, 1980 e anos seguintes.

Nascidos debaixo da bênção do vento alísio do nordeste soprado de África, ou em território português, este viveiro de cabo-verdianos despontou em pequenos clubes à volta das grandes cidades, Lisboa, nas periferias da Capital ou Setúbal.

Dos bairros de Amadora, na Cova da Moura, em pelados, campos improvisados, o futebol serviu área de integração e sonho. Muitos saltaram para as Academias de Sporting e Benfica, outros escolheram, e conseguiram, vestir a camisola das Quinas.

Oceano Cruz, antigo capitão do Sporting e da seleção Portuguesa (56 vezes internacional), Neno (ex-Benfica e Vitória de Guimarães), foram pioneiros. Seguiram-se Silvestre Varela (Sporting e Porto), Rolando (Porto), Manuel Fernandes (Benfica), Nani (Sporting), Eliseu (Benfica), Renato Sanches (Benfica), estes três últimos, campeões europeus em 2016, Nelson Semedo, vencedor da Liga das Nações (2019 e 2024-25), Nuno Mendes e Renato Veiga (filho do ex-internacional cabo-verdiano, Nelson Veiga), vencedores da segunda prova de nações da UEFA.

Embora o sangue cabo-verdiano tenha usado ao longo de anos a camisola nacional, os jogadores não esquecem as raízes. Nuno Mendes (PSG) eleva aos céus a bandeira de Cabo Verde a cada conquista do emblema francês. Nélson Semedo, internacional português, socorre-se dos elogios.

“Estou com muito orgulho. À semelhança de Portugal, Cabo Verde é um país muito pequenino, mas com abundância em qualidade e vontade de ganhar e isso foi determinante para se qualificarem para o Mundial e fazerem história», disse o internacional luso, ao Canal 11, antes do compromisso de Portugal diante a Hungria.

Os convites da federação cabo-verdiana. Os sim’s e os não’s

Hoje veste-se com as cores da portugalidade, mas em tempos, o antigo jogador do Benfica, Barcelona, Wolverhampton, hoje no Fenerbahçe, chegou a ser aliciado pela federação cabo-verdiana. Tal como Rúben Semedo ou Gelson Martins (Olympiacos, formado no Sporting, com passagens pelo Atlético de Madrid e Mónaco).

Outros, como Jovane Cabral, natural de Assomada (São Vicente), adquiriu nacionalidade portuguesa, acalentou durante anos a esperança de ser convocado por Fernando Santos, mas viria a optar, após algumas “negas”, pela camisola dos Tubarões e com ela, ajudar a levar o país de nascimento ao Mundial.

“Com orgulho, vemos dois dos nossos a fazerem parte deste feito inesquecível, levando o nome de Cabo Verde e do Estrela ao maior palco do futebol mundial. Parabéns, Lopes Cabral e Jovane (Cabral). Parabéns, Cabo Verde!", publicou o Estrela da Amadora no site.

Nesta montanha-russa mediática onde os Tubarões Azuis navegam, não faltou quem, dentro da diáspora, justificasse a escolha feita. Foi o caso de Hildeberto Pereira, nascido em Lisboa, mas sempre ligado à cultura da pátria do pai, conforme explicou à Federação Cabo-Verdiana de Futebol. O mesmo desejo em representar a seleção ficou registado em Yannick Semedo, jogador do Farense.

Antes, Roberto "Pico" Lopes, natural de Crumlin, na Irlanda, internacional em 2018, foi convidado por Rui Águas, o então selecionador, via Linkedin, recurso utilizado para ultrapassar barreiras linguísticas. "Achei que a mensagem era um spam. Deveria ter usado o Google Tradutor”, confessou o jogador do Shamrock Rovers, filho de pai cabo-verdiano e mãe irlandesa, numa entrevista ao site da FIFA, no passado mês de agosto.

Uma vez internacional, lançou-se a conhecer as raízes. “Aproveitei para tentar conhecer melhor as minhas origens. Foi especial também para o meu pai, fica todo orgulhoso quando as pessoas reconhecem de onde vem. É um grande acontecimento no país, também. O meu avô, ainda vive lá. O sentimento de orgulho na família é muito grande, conheci vários primos nesses últimos anos e é muito emocionante. Cada vez que volto, sinto-me mais cabo-verdiano”, resumiu.

Inversão de sentido. Cabo Verde beneficia do trabalho feito na Europa

Durante décadas, foram os filhos da emigração cabo-verdiana a elevar o nome do arquipélago ao mais alto nível do futebol europeu. Parte deles, viria, contudo, a escolher representar os país onde nasceram, em Portugal ou noutros países, como é o caso de Gelson Fernandes (Suíça).

No entanto, o movimento no futebol parece estar a inverter, mudança reforçada com o apuramento histórico da seleção cabo-verdiana. Se antes, os países europeus recrutavam e beneficiaram dos talentos nas antigas colónias, como tem sido o caso de Portugal, França ou Países Baixos, hoje são essas ex-colónias que procuram filhos e netos de imigrantes para reforçar as suas seleções, outrora sem expressão no mapa mundo do futebol internacional ao mais alto nível.

Contando atualmente com jogadores formados na Europa, beneficiam, em proveito próprio do trabalho ali desenvolvido a nível de clubes e conseguem rasurar a fragilidade competitiva que as caracterizou durante anos. Poderemos, por isso, e a ida ao Mundial poderá estar na base, a assistir ao fecho de um ciclo: Portugal, em especial, beneficiou do talento cabo-verdiano durante anos. Agora, Cabo Verde, finalmente, pode transformar esse talento em orgulho nacional.