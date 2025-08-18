Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve reunido, esta segunda-feira, com a Proteção Civil, para fazer um ponto de situação dos incêndios.

Depois do encontro, primeiro-ministro falou com os jornalistas, garantido que o governo mantém "uma confiança total no dispositivo" e que este está "a 100% no terreno, disponível, não obstante estes 24 dias seguidos de severidade meteorológica, como não há registo no nosso país".

"Estamos todos muito esgotados. São dias e dias de sofrimento", destacou.

"As populações têm sido de facto heroicas na defesa do seu património, na solidariedade, mas é necessário que todos continuem a ter noção de que há uma cadeia de comando e forças que estão consecutivamente a serem chamados para vários locais, ao mesmo tempo, com períodos de descanso que se vão acumulado e precisam de ter a compreensão e respeito de todos", apontou.

O primeiro-ministro recordou também que "em momentos de crise pode haver alguma irritação e descoordenação", mas pedem que "acreditar": "Está a ser dado o máximo por muita gente e estão a ser evitadas tragédias".

Lembrou ainda que "mais de 90% das ocorrências têm sucesso no chamado ataque inicial" e que "é necessário que todos continuem a ter noção de que há uma cadeia de comando".

"Este é um combate do País, nós estamos em guerra e temos de vencer esta guerra", disse Luís Montenegro.