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O Irão anunciou a reabertura do Estreito de Ormuz no contexto das negociações de cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel. A decisão levou a uma forte descida dos preços do petróleo e do gás, enquanto Donald Trump aplaudiu publicamente o desenvolvimento nas redes sociais.

O que aconteceu?

O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que afirmou que a passagem para todos os navios comerciais estaria aberta durante o período de cessar-fogo. A medida foi inicialmente interpretada como um possível avanço significativo no processo diplomático em curso, dada a importância estratégica do estreito, por onde passa cerca de um quinto do abastecimento mundial de energia.

A reação dos mercados foi rápida. O preço do petróleo registou uma queda acentuada, com o Brent a descer cerca de 10% após a notícia da reabertura, ficando abaixo dos 90 dólares por barril. A descida foi associada às expectativas de normalização do tráfego marítimo numa das rotas energéticas mais importantes do mundo, após semanas de tensões que tinham provocado volatilidade nos preços.

Mas ainda há incertezas no ar?

Sim. O anúncio iraniano foi acompanhado de condições operacionais específicas, incluindo a obrigatoriedade de utilização de uma rota definida pelas autoridades iranianas, o que levou alguns analistas a questionar até que ponto a liberdade de navegação estaria plenamente garantida.

A incerteza foi reforçada por análises e declarações citadas pelo The Guardian que apontam para interpretações divergentes sobre o verdadeiro alcance da abertura do estreito. Segundo especialistas em transporte marítimo, apesar de a mensagem de abertura, persistem dúvidas quanto à segurança e à previsibilidade das rotas, num contexto ainda marcado por tensões militares na região.

O que diz Trump?

Do lado norte-americano, o presidente Donald Trump reagiu de forma imediata nas redes sociais, aplaudindo o anúncio e afirmando que o Estreito de Ormuz estaria “completamente aberto e pronto para negócios e passagem total”. Trump afirmou ainda que o Irão teria acordado nunca mais encerrar o estreito, descrevendo o momento como “um grande e brilhante dia para o mundo”, numa série de publicações na sua plataforma Truth Social.

O presidente norte-americano afirmou também que os Estados Unidos vão trabalhar com o Irão no contexto de um processo de cooperação relacionado com material nuclear enriquecido, referindo a intenção de recuperar e transportar esse material para território norte-americano.

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