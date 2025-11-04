Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A partir de 10 de abril de 2026, a compra de embalagens de uso único em supermercados estará sujeita ao pagamento de um depósito que será devolvido com o retorno da embalagem vazia em pontos de recolha.

Apesar do valor do depósito ainda não ser conhecido, sabe-se que vale para a compra de embalagens “de bebidas de uso único de plástico, alumínio e aço até três litros”, revelou a SDR Portugal ao jornal Observador, a entidade que vai implementar e gerir a operação.

Segundo o mesmo comunicado, poderão ser devolvidas “garrafas e latas de bebidas como água, sumos, refrigerantes, cervejas, misturas alcoólicas e bebidas energéticas”. Já as embalagens “que contenham derivados lácteos ou vinho não serão incluídas, uma vez que esses produtos podem contaminar os materiais recicláveis”.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, avançou também esta terça-feira no parlamento que o sistema vai arrancar com o funcionamento de 2.500 máquinas e oito mil postos de recolha por todo o país.

“O consumidor deverá passar a devolver as suas embalagens de bebidas de plástico e lata, nas máquinas que estarão presentes no retalho alimentar, em todo o país”, acrescenta a SDR Portugal, que garante que o sistema “funcionará de forma acessível e intuitiva” para os consumidores.

O objetivo é “incentivar a reciclagem, promover a valorização dos materiais e envolver produtores e consumidores num modelo de economia circular” e “transformar a forma como nos relacionamos com as embalagens de bebidas de uso único”.



