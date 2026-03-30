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Esta mudança de foco deve-se a uma combinação de fatores: a invasão russa da Ucrânia em 2022, a crescente instabilidade global e as políticas externas controversas do presidente norte-americano Donald Trump desde o seu regresso à Casa Branca em 2025. Entre estas, o bloqueio de importações europeias, críticas à UE por alegada "erosão civilizacional" e ameaças a territórios aliados da NATO, como a Groenlândia, teriam pressionado os países do norte da Europa a reconsiderar a adesão.

"Há duas décadas, a adesão à UE significava prosperidade económica. Hoje, os que estão fora do bloco percebem que também oferece segurança e proteção", afirmou Marta Kos, Comissária Europeia para o Alargamento, citada pelo Politico.

A Islândia, por exemplo, acelerou o calendário para realizar um referendo sobre a retomada das negociações com a UE. A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, disse ao Politico que a decisão é motivada pela "turbulência geopolítica" e pelo desejo de integrar um grupo maior de países que defendam democracia, direitos humanos e integridade territorial.

Enquanto isso, países economicamente mais frágeis, como Ucrânia e Montenegro, enfrentam maiores obstáculos para aderir. O motivo não é apenas político, países mais pobres levantam dúvidas entre os atuais membros da UE sobre a capacidade de cumprir os critérios democráticos e sobre a repartição de fundos europeus. Por outro lado, Estados como Islândia e Noruega, com instituições consolidadas e altos PIB per capita, teriam processos de adesão mais rápidos e simples, caso decidam avançar.

Segundo o Politico, a postura de Trump questionando a prontidão dos EUA para defender aliados e ameaçando territórios de países da NATO levou os Estados a buscar alternativas de segurança. A UE, com o seu artigo de defesa mútua (Artigo 42.7 do Tratado da União Europeia), surge agora como uma garantia estratégica. Um exemplo recente citado pelo Politico foi o ataque com drone a uma base britânica em Chipre, que sublinhou a importância de estar integrado em mecanismos de defesa coletiva.

A reportagem do Politico conclui que, para países como Noruega, Islândia e Ucrânia, a nova ordem mundial deixou claro que a União Europeia representa hoje mais do que riqueza: representa proteção, defesa e estabilidade.

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