Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A missão terá a duração de cerca de 10 dias e servirá como passo decisivo para uma futura aterragem lunar no âmbito do programa Artemis.

Segundo a BBC, a decisão de avançar com a data foi tomada após um ensaio geral bem-sucedido no Kennedy Space Center, na Florida. Este teste, conhecido como “wet dress rehearsal”, consistiu no abastecimento completo do foguetão e na simulação da contagem decrescente até ao lançamento. Uma tentativa anterior, no início de fevereiro, tinha sido interrompida devido a uma fuga de hidrogénio, entretanto resolvida.

A tripulação é composta por três astronautas norte-americanos, Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e um canadiano, Jeremy Hansen. A missão será lançada no foguetão Space Launch System (SLS), com 98 metros de altura, que voou pela primeira vez em 2022 na missão Artemis I, então sem tripulação. No topo do foguetão segue a cápsula Orion, com dimensões aproximadas às de um miniautocarro, onde os astronautas irão viver, trabalhar e dormir durante a missão.

Após um dia em órbita da Terra para verificar todos os sistemas, a nave seguirá numa viagem de cerca de quatro dias até à Lua. A tripulação irá sobrevoar o lado oculto do satélite natural, a face que nunca é visível da Terra, a uma altitude entre 6.500 e 9.500 quilómetros da superfície lunar, dedicando várias horas à observação e recolha de imagens. Depois do sobrevoo, iniciarão a viagem de regresso, também com duração aproximada de quatro dias, culminando com uma amaragem no Oceano Pacífico.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.