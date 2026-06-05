A CNN Internacional analisou cerca de 3,5 milhões de páginas dos "ficheiros Epstein", divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA em 2026, e reconstruiu os últimos nove meses de vida de Jeffrey Epstein, desde novembro de 2018 até à sua morte em agosto de 2019.
A luta de Epstein nos últimos nove meses de vida
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