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Durante décadas, a equação do sucesso escolar manteve-se relativamente estável: bons professores, bons manuais e, para quem podia pagar, explicações particulares. O acesso a apoio de qualidade era (e em muitos casos continua a ser um privilégio). Os alunos com mais recursos tinham mais horas de acompanhamento personalizado. Os restantes ficavam entregues ao estudo solitário, com um livro e a esperança de ter percebido bem a matéria na aula.

A chegada da inteligência artificial (IA) ao contexto educativo trouxe uma promessa enorme: a possibilidade de democratizar esse acompanhamento. Mas não chegou sozinha, chegou acompanhada de um conjunto de riscos que a comunidade educativa não tardou a identificar.

O paradoxo da resposta rápida

A maioria das ferramentas de IA está otimizada para dar respostas rápidas e completas. O problema é que, no contexto da aprendizagem, a resposta fácil pode ser o maior obstáculo ao conhecimento real. Quando um aluno recebe a solução de um exercício sem passar pelo processo de raciocínio, fica com a ilusão de ter compreendido, sem ter verdadeiramente aprendido.

Um dos maiores problemas da utilização da IA na educação é a forma como as ferramentas estão desenhadas para resolver os exercícios e apresentar a explicação completa. Parece eficiente, mas muitas vezes elimina a parte mais importante do processo: o aluno pensar, explica Miguel Fernandes, Institutional Growth Lead da Mestre Panda.

E acrescenta um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Grande parte dessas ferramentas não estão alinhadas com o currículo português nem com a lógica de avaliação dos Exames Nacionais. Podem estar certas na resposta, mas não necessariamente na forma como ensinam a chegar lá.

Uma plataforma com intenção pedagógica

Foi precisamente a partir deste diagnóstico que nasceu a Mestre Panda, uma plataforma portuguesa lançada em 2023 que combina exercícios alinhados com o currículo nacional e os Exames Nacionais com um tutor de inteligência artificial. A ideia não era criar mais uma ferramenta de resolução automática de problemas mas sim algo com uma intenção pedagógica clara.

A inspiração veio do método socrático. Quando um aluno pede a solução diretamente, o tutor não entrega a resposta mas devolve uma pergunta, por exemplo: “Qual é o primeiro passo para isolar o X?”. O objetivo é apoiar o pensamento, não substituí-lo.

Na prática, isso traduz-se em dar pistas graduais em vez de soluções imediatas, pedir ao aluno que explique o seu raciocínio e dar feedback das respostas com base nos critérios do exercício, para que o aluno consiga perceber exatamente onde errou ou não conseguiu chegar.

Democratizar o apoio ao estudo

Uma das dimensões mais relevantes do projeto é a aposta na acessibilidade. O modelo “freemium” permite que qualquer aluno aceda gratuitamente a uma parte significativa da plataforma.

Para quem quiser o tutor de IA e funcionalidades mais avançadas, existe uma subscrição anual cujo custo equivale, aproximadamente, ao que muitas famílias pagam por um único mês de explicações a uma disciplina.

Para além dos alunos individuais, a Mestre Panda trabalha com municípios e agrupamentos de escolas, disponibilizando a plataforma como serviço educativo financiado pelas autarquias.

“Queríamos que o acesso a um bom apoio ao estudo deixasse de depender do contexto e passasse a estar disponível para qualquer aluno”, resume o Responsável pelo Crescimento Institucional da Mestre Panda.

O papel do professor transforma-se

Um dos medos mais comuns quando se fala de IA na educação é a substituição do professor. A experiência da Mestre Panda aponta em sentido contrário. As resistências encontradas na implementação foram sobretudo culturais. Mas à medida que os professores perceberam que a plataforma está alinhada com o currículo, o ceticismo inicial foi dando lugar ao envolvimento ativo.

“O professor passa a ter acesso ao seu próprio assistente, que o ajuda a adaptar conteúdos às diferentes necessidades dos alunos. Consegue perceber com mais clareza onde estão as dificuldades, quem precisa de mais apoio e em que temas”, realça Miguel Fernandes.

A tecnologia retira peso ao trabalho repetitivo e devolve algo mais valioso: informação para agir com mais precisão.

Vamos ter alunos mais dependentes?

O risco dos alunos usarem a IA como muleta em vez de ferramenta, é destacado como um risco sério por Miguel Fernandes.

“Ninguém questiona o impacto de um bom explicador. Um bom explicador não dá logo a resposta, ajuda o aluno a encontrar o caminho e a ganhar confiança. Quando bem desenhada, a IA pode funcionar exatamente assim. O nosso Tutor Virtual foi pensado para ajudar o aluno a ultrapassar pequenos bloqueios, não para fazer o trabalho por ele”, defende Miguel Fernandes, Institutional Growth Lead da Mestre Panda.

A Mestre Panda defende que a distinção entre apoio e dependência está, no fundo, no design da ferramenta. Se a IA ajuda o aluno a perceber o erro e a ganhar confiança para tentar novamente, está a cumprir o seu papel. Se começa a substituir o esforço, deixa de ser educativa.