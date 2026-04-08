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Violet Gibson, tia-avó de Philippa Gibson, esteve muito perto de alterar o curso da História há um século, quando emergiu de uma multidão em Roma e disparou contra Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, conta a BBC.

O disparo apenas raspou o nariz do líder e, ao tentar disparar novamente, a arma encravou. A polícia interveio rapidamente, protegendo-a da multidão, que provavelmente a teria linchado, segundo relatou Philippa.

Após o incidente, Violet foi presa em Itália e mais tarde deportada para Inglaterra, onde passou o resto da vida internada num hospital psiquiátrico em Northampton, até à sua morte em 1956. Entre os quatro atentados documentados contra Il Duce, a sua tentativa foi a mais próxima de ter sucesso.

Philippa, residente em Llangrannog, no centro de Gales, explicou que a sua tia-avó pertencia a uma família aristocrática e politicamente influente. O pai de Violet era o aristocrata anglo-irlandês Barão de Ashbourne, Lord Chanceller da Irlanda, a mais alta posição jurídica do país na altura. Embora tivesse tido uma educação típica para alguém da sua condição, Violet rebelou-se contra a família, convertendo-se ao catolicismo e tornando-se socialista.

A sua vida adulta incluiu estadias em Itália, onde aprendeu a língua e desenvolveu trabalhos de caridade, prática comum entre os ricos da época. No entanto, Violet sofreu períodos de grave doença mental, incluindo uma quebra após a morte súbita do seu noivo, prisão por um ataque com faca e tentativas de suicídio.

Philippa recordou que, ao tentar assassinar Mussolini em 7 de abril de 1926, Violet foi motivada tanto pela fé como pela política. A crescente crueldade do regime fascista, exemplificada pelo assassinato do líder socialista Giacomo Matteotti por uma multidão fascista, contribuiu para a decisão da mulher de 50 anos de tentar matar o ditador. Apesar da idade, ninguém suspeitou de que uma senhora pequena se aproximasse com uma arma, e o disparo apenas roçou o nariz do ditador.

Após o atentado, tanto o governo britânico como a família de Violet enviaram cartas a Mussolini para lhe agradecer por sobreviver e sublinhar a instabilidade mental da atacante. Mussolini também enfatizou este ponto para não dar a impressão de que um adversário político havia chegado tão perto dele. Apesar de vários atentados, o ditador sobreviveu, reforçando a percepção pública de que era invencível e protegido por uma missão divina.

A vida de Violet Gibson inspirou canções, livros, peças de teatro, documentários radiofónicos e o filme de 2021 "Violet Gibson: the Irish woman who shot Mussolini". Em 2022, uma placa comemorativa foi colocada em Dublin em sua memória.

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