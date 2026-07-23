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A iniciativa surge no âmbito do Dia Mundial das Hepatites, celebrado a 28 de julho, e pretende alertar para uma doença que, apesar de muitas vezes não apresentar sintomas numa fase inicial, pode evoluir para situações mais graves quando não é identificada e tratada atempadamente.

“A Hepatite caracteriza-se por uma inflamação das células do fígado que pode ter diversas origens. Entre as causas mais comuns encontram-se os vírus da Hepatite A, B, C, D e E, sendo as variantes B e C as que têm maior impacto na saúde pública”, explica Paula Peixe, presidente da APEF.

Segundo a responsável, o fígado é um órgão essencial do corpo humano e, quando existe inflamação ou lesão, a sua função pode ficar comprometida, levando a várias complicações a curto e longo prazo.

“As Hepatites Virais continuam a ser um grave problema de saúde pública em Portugal, afetando mais de 50 mil pessoas, muitas ainda por diagnosticar”, afirma Paula Peixe, destacando que a ausência de sintomas na fase inicial é um dos principais obstáculos à deteção da doença.

A presidente da APEF sublinha que, quando surgem sinais, a hepatite pode já estar numa fase mais avançada, tornando o rastreio uma ferramenta essencial para permitir um diagnóstico atempado, iniciar o tratamento, prevenir complicações e travar a transmissão de novas infeções.

As Hepatites Virais B e C afetam cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo e provocam 1,4 milhões de mortes por ano. De acordo com a APEF, o diagnóstico é geralmente feito através do estudo de alterações nas análises hepáticas ou quando existe suspeita de exposição a fatores de risco, como transfusões de sangue realizadas antes de 1992, sexo sem proteção ou partilha de seringas ou outros materiais.

No entanto, Paula Peixe alerta que muitas das pessoas ainda por diagnosticar e tratar não apresentam fatores de risco identificados. “Pessoas como qualquer uma de nós podem ter tido uma exposição não documentada em algum momento da vida”, refere.

A APEF recomenda que todos os adultos façam o rastreio pelo menos uma vez e que todas as pessoas que possam ter estado expostas a fatores de risco, mesmo de forma pontual, não adiem os testes para as Hepatites B e C.

“A taxa de cura da Hepatite C é superior a 97 por cento, e a Hepatite B tem igualmente tratamento eficaz”, destaca Paula Peixe, acrescentando que, sem intervenção, ambas as doenças podem evoluir para cirrose hepática ou cancro do fígado.

De acordo com a presidente da APEF, os tratamentos disponíveis são “simples, rápidos e gratuitos para o utente”. “A Hepatite é evitável, tratável e, no caso da Hepatite C, curável”, afirma.

Em Portugal, a vacinação contra a Hepatite B integra o Programa Nacional de Vacinação desde 1995, contribuindo para uma redução significativa da incidência desta doença. Já no caso da Hepatite C, ainda não existe vacina, pelo que a adoção de comportamentos seguros, como o uso de preservativos e a não partilha de agulhas ou outros objetos cortantes, continua a ser fundamental.

A APEF reforça ainda que identificar a hepatite e iniciar o tratamento é uma forma de proteger não só a própria pessoa, mas também de evitar a transmissão a terceiros.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu como objetivo eliminar a hepatite viral enquanto ameaça à saúde pública até 2030. A campanha da APEF deixa, por isso, um apelo à população: estar atento, procurar aconselhamento médico e não adiar o diagnóstico. “Não fique à espera. Atue.”

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