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A guerra no Médio Oriente continua. Hoje, os Huthis, movimento aliado de Teerão, afirmaram ter lançado mísseis e prometeram continuar operações. Por parte de Israel, confirmou-se a deteção de projétil vindo do Iémen, e assim tiveram de acionar os sistemas de defesa aérea.

Os Huthis confirmaram que o ataque foi realizado com uma “barragem de mísseis” e justificaram a ação com os contínuos ataques em várias frentes, incluindo o Irão, o Líbano, o Iraque e territórios palestinianos.

O grupo, alinhado com Teerão, deixou ainda um aviso: as operações vão continuar enquanto não cessar aquilo que descreve como “agressão”.

Por Portugal, o Presidente da República, António José Seguro, mantém preocupação perante o que acontece no Médio Oriente. Na cerimónia militar de apresentação das Forças Armadas, em Santarém, Seguro falou aos jornalistas, demonstrando a sua preocupação com o impacto no nosso país, reforçando o trabalho em conjunto com Luís Montenegro, chefe do Governo.

"Estou naturalmente preocupado com o impacto deste conflito que existe no Médio Oriente e tenho passado a semana toda, além das reuniões semanais com o primeiro-ministro, a inteirar-me desse impacto. Recebi a autoridade da concorrência, recebi a autoridade reguladora do setor energético para perceber a formação dos preços na área energética e também alimentar", disse em declarações aos jornalistas.

Já ontem, em comunicado, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido, todos países membros da NATO, e Japão, “reafirmaram a necessidade absoluta de restabelecer de forma permanente a liberdade de navegação livre e segura no Estreito de Ormuz”.

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