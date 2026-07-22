Desenvolvido ao longo de quase dois anos, o projeto pretende conciliar a identidade histórica da Taylor's com objetivos de sustentabilidade. A nova garrafa pesa 440 gramas, menos 140 gramas do que o modelo anterior, mantendo a mesma resistência, desempenho no processo de engarrafamento e os elementos distintivos da marca, como a silhueta e o brasão em relevo.

Citado em comunicado, o diretor-geral da Taylor's, Adrian Bridge, afirma que a nova embalagem demonstra que "é possível alcançar melhorias ambientais significativas sem comprometer a qualidade, a elegância e a identidade que definem a Taylor's há mais de três séculos".

A empresa estima que, aplicada à produção anual de cerca de 2,5 milhões de garrafas, a redução do peso terá impacto não só no consumo de matérias-primas, mas também na eficiência do transporte ao longo da cadeia logística.

A nova garrafa integra um plano mais abrangente de revisão das embalagens da Taylor's, que inclui a utilização de papel proveniente de fontes responsáveis, o aumento da reciclabilidade dos materiais, a introdução de rolhas RE:WOOD®, produzidas a partir de resíduos de madeira, e a redução progressiva do uso de plástico virgem.

Fundadora do Porto Protocol, iniciativa internacional criada para promover práticas sustentáveis no setor vitivinícola, a Taylor's refere que este projeto reforça o compromisso da empresa com a redução da pegada ambiental. A nova garrafa será introduzida gradualmente nos mercados internacionais à medida que os atuais stocks forem sendo substituídos.