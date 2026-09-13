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Se olharmos para o mapa da Alemanha, verificamos um fenómeno que parece incompreensível. A antiga Alemanha de Leste comunista (RDA), de que a Saxónia-Anhallt faz parte, é maioritariamente pela AfD, um partido que os serviços de informação federais consideram “uma comprovada organização extremista de direita”. A AfD só não foi banida porque seria preciso uma decisão do Tribunal Constitucional Federal, um processo longo, e porque, entretanto, ganhou tanta força que obteve 20% dos votos e 162 deputados nas eleições federais de 2025. Em 2024 ficou com 32,8 dos votos no Estado da Turíngia e agora ganhou 43,8% no parlamento da Saxónia.

Embora seja um partido ferozmente anti-imigração e anti LBGT, cujo programa “viola a ordem constitucional democrática e livre”, a AfD tem uma presidente, Alice Weidel, que vive em união de facto com uma imigrante do Sri-Lanka, Sarah Bossard, e têm dois filhos adotados. Mas isto é apenas uma curiosidade que terá de ser resolvida se o partido vier um dia a formar governo federal e impor o seu programa sexista e racista. O que é realmente interessante é que o mapa das regiões em que domina coincida completamente com o mapa da falecida RDA, um fenómeno semelhante ao do Alentejo, que era PCP e agora é Chega. Leva-nos a pensar que as pessoas se habituam ao totalitarismo, seja ele de direita ou de esquerda – isto é, querem ser dirigidas com mão de ferro por quem decida por elas. Outra posição preocupante da AfD é ser pró-russa, como a RDA era pró-União Soviética. Isto não bate certo por um lado, porque a alegria dos cidadãos da RDA foi generalizada e evidente quando caiu o muro de Berlim, em 1989, mas bate certo por outro, porque a ex-URSS agora é uma ditadura.

Estes fatos levam-nos a pensar o que quer dizer “extrema direita” nos tempos que correm. Antigamente, isto é, a partir de 1922, quando Mussolini chegou ao poder, a extrema direita chamava-se orgulhosamente de fascista. No fascismo existe um único partido político e outros partidos são legalmente proibidos e os seus adeptos perseguidos, torturados e presos. Na Alemanha, em 1933 subiu ao poder um partido fascista com características próprias, o nazismo, que incluíam o racismo e a teoria do “espaço vital.” Em Portugal existiu uma variante própria que era a não existência de nenhum partido; Salazar odiava tanto os partidos que chamou ao seu União Nacional e apenas permitia uma “oposição democrática” das poucas vezes em que se viu obrigado a fazer eleições.

Tudo isto para deixar claro que o fascismo, isto é, o partido único que não admite oposição, hoje em dia só existe nos países comunistas (que me lembre, Cuba, Coreia do Norte, Vietname e China) e em certos países de África e América Central, que praticam um totalitarismo unipessoal e não se declaram nem de esquerda nem de direita. Há ainda o caso sui-generis da Itália, cujo partido no poder é dito como neo-fascista, mas permite outros partidos e eleições. E há o caso dos países que tem um partido que se instala no poder, mas finge ter um regime democrático, isto é, com eleições altamente discutíveis, casos da Federação Russa, Bielorrúsia, Turquia, Hungria até ao ano passado (em que, estranhamente, a oposição ganhou), e Polónia até 2023. Este sistema foi baptizado de “democracia iliberal” por Victor Orban. Haverá ainda outros casos de partidos (ou pessoas) no poder que cultivam uma organização constitucional que impede que a oposição tenha muitas hipóteses de ganhar eleições altamente controladas.

Se o leitor está confuso, não se sinta estúpido ou ignorante, porque realmente a situação é confusa. Neste período histórico em que vivemos já não faz muito sentido de falar de “esquerda” ou “direita”. No entanto a divisão teórica existe e só não é mais mirabolante porque os partidos que estão no poder, ou prestes a chegar lá, como na França, na Holanda, Suécia e outros, se consideram partidos de direita, enquanto não há nenhum partido de esquerda que esteja assim em crescimento constante e ameaçador. E estes partidos “de direita” têm pontos comuns, mas também têm diferenças, conforme o país. Assim, ninguém espera que a extrema-direita inglesa de Nigel Farrage, ou a francesa, de Marine le Pen, tomando o poder, acabe com os outros partidos ou desfaça o contrato do “estado social”.

O ponto comum a todos eles é o ativismo anti-imigração. Aliás, é a imigração, problemática em todos os países, tanto europeus como nos Estados Unidos, e muito mal resolvida, que faz crescer as forças de direita. Enquanto a imigração não for resolvida, a direita prospera. E como se resolve a imigração? Bem, se eu soubesse, ia a correr criar um partido.

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