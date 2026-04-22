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O primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou esta quarta-feira que apenas motivos de ordem política poderão impedir um acordo em torno do pacote laboral atualmente em discussão em sede de concertação social.

As declarações foram proferidas na residência oficial, em São Bento, após um encontro com Maria Corina Machado. No final da reunião, Montenegro mostrou-se otimista quanto à possibilidade de entendimento entre os parceiros sociais, sublinhando que “a esperança é a última a morrer” no que diz respeito à conclusão de um acordo.

O chefe do Governo destacou que o processo se encontra numa fase decisiva, numa altura em que decorrem contactos e reflexões entre os vários intervenientes. Para Montenegro, a concretização de um compromisso depende sobretudo da vontade das partes envolvidas, deixando implícito que fatores externos ao conteúdo do pacote laboral poderão influenciar o desfecho.

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