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Segundo o The Guardian, os cortes surgem num momento de transição na liderança da organização, pouco antes de Matt Brittin assumir funções como diretor-geral, a 18 de maio. O executivo, ex-dirigente da Google, substituirá Tim Davie, que deixou o cargo a 2 de abril após anunciar a sua demissão em novembro, na sequência de polémicas relacionadas com a cobertura de temas como Donald Trump, a guerra em Gaza e direitos trans.

O plano de cortes integra uma estratégia mais ampla de redução de custos. Em fevereiro, a BBC já tinha anunciado um objetivo de poupança de 600 milhões de libras (perto de 700 milhões de euros), incluindo a diminuição do número de trabalhadores e o fim de alguns programas. Segundo Davie, a meta passa por reduzir em 10% a base de custos anual da organização, estimada em cerca de 6 mil milhões de libras, ao longo dos próximos três anos.

Atualmente a liderar interinamente a empresa, Rhodri Talfan Davies justificou a decisão com o agravamento das pressões financeiras. Num email enviado aos funcionários após a reunião, afirmou que “a diferença entre os custos e as receitas está a aumentar”, apontando fatores como a inflação na produção, a pressão sobre a taxa de licença e as receitas comerciais, bem como a instabilidade da economia global.

Para responder a este cenário, a BBC pretende reduzir mais 500 milhões de libras em custos operacionais anuais, atualmente fixados em cerca de 5 mil milhões de libras, com a maior parte das poupanças prevista para 2027/2028.

Além da redução de postos de trabalho, a organização vai implementar medidas imediatas de controlo de despesas, incluindo restrições na contratação e nas viagens, cortes em consultorias externas e diminuição dos gastos com conferências, prémios e eventos.

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