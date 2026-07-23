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Os estágios são remunerados, com um subsídio de subsistência de cerca de 1.538 € por mês, e segundo o anúncio os candidatos selecionados "têm a oportunidade de trabalhar num ambiente multicultural, desenvolver competências profissionais e conhecer de perto o funcionamento das instituições europeias".

Não existe limite de idade para os candidatos, sendo apenas necessário ter concluído uma licenciatura de três anos e dominar pelo menos duas línguas oficiais da UE, uma das quais tem de ser inglês, francês ou alemão. Pela primeira vez, o programa está também aberto a diplomados de ensino e formação profissional, pelo que quem não frequentou o ensino superior pode ainda assim ser elegível.

Para se candidatar, é necessário criar uma conta EU Login e depois submeter o formulário de candidatura preenchido, juntamente com os documentos comprovativos exigidos. Os estágios têm início em março e em outubro de cada ano, sendo o próximo período disponível o de março a julho de 2027. O prazo para submissão das candidaturas termina a 4 de setembro de 2026.

Os estágios estão abertos a todos os cidadãos da UE, existindo ainda um número limitado de vagas para cidadãos de países terceiros em determinados departamentos da Comissão.

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