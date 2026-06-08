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O Governo dos Estados Unidos admite revogar a cidadania norte-americana a imigrantes naturalizados que cometeram fraudes durante os processos de imigração e promete usar "todas as vias legais" para os expulsar do país.

O aviso foi emitido pelo secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin na rede social X, que partilhou uma notícia exclusiva do canal CBS que revelava os alegados planos do presidente Donald Trump para retirar a naturalidade a cidadãos norte-americanos nascidos no estrangeiro acusados de terem obtido a sua cidadania fraudulentamente.

"A cidadania americana é um privilégio e deve ser conquistada honestamente. Se vier aqui, violar as nossas leis e mentir nos seus procedimentos de imigração, perde esse privilégio", escreveu o chefe do Departamento de Segurança Interna.

Mullin acrescentou que o seu departamento não ficará "de braços cruzados enquanto os americanos forem prejudicados por criminosos", incluindo criminosos sexuais, autores de fraudes e traficantes de droga que, considerou, "exploraram a generosidade dos Estados Unidos e aproveitaram o seu sistema de imigração".

"Continuaremos a usar todas as vias legais para desnaturalizar e expulsar estrangeiros", acrescentou.

Como noticiado pela CBS hoje, a administração Trump procura revogar a cidadania de 17 cidadãos norte-americanos acusados de fraude migratória.

Se estes processos tiverem sucesso, os indivíduos afetados regressariam ao seu estatuto migratório anterior e perderiam todos os direitos associados à cidadania norte-americana, incluindo a proteção contra deportação.

A ofensiva faz parte do endurecimento das políticas de imigração promovido pela Administração Trump desde o seu regresso à Casa Branca em janeiro de 2025.

Por sua vez, o procurador-geral interino, Todd Blanche, afirmou que o Departamento de Justiça terá "tolerância zero" para abusos do processo de naturalização, segundo a CBS.

"Há estrangeiros criminosos que mentem sobre os seus crimes passados, incluindo traficantes de droga, predadores sexuais e burlões", considerou.

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