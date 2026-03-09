Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos termos da Constituição, o presidente eleito tomou posse perante o Parlamento prestando a seguinte declaração de compromisso: “Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa”.

Após a leitura e assinatura do auto de posse, discursa o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, seguindo-se a primeira intervenção do novo presidente da República.

Já na Sala das Sessões, o presidente da Assembleia da República, “segurando o original da Constituição da República Portuguesa, anuncia que o Presidente da República eleito vai prestar a declaração de compromisso”.

“O presidente da República eleito levanta-se e, perante os restantes membros da Mesa e a assistência de pé, presta juramento sobre a Constituição da República Portuguesa”, lê-se no mesmo documento.

A seguir, um dos secretários da Mesa da Assembleia da República procede à leitura do auto de posse e António José Seguro subscreve a declaração de compromisso.

A intervenção de José Pedro Aguiar-Branco e o primeiro discurso do novo presidente da República acontecem depois, na parte final da sessão. Após os discursos, ouve-se então uma salva de 21 tiros de artilharia naval e a Banda da Guarda Nacional Republicana, formada nos Passos Perdidos, executa o hino nacional.

