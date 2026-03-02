Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou que o arquipélago assume um papel estratégico no atual contexto internacional de conflito, sublinhando a sua relevância para a segurança e defesa no espaço atlântico.

Em declarações à imprensa, sem direito a perguntas, o líder do executivo açoriano leu uma nota oficial onde indicou que, perante a situação de guerra, foram mantidos contactos regulares com o Governo da Portugal, nomeadamente com o gabinete do primeiro-ministro e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para acompanhamento permanente dos acontecimentos.

“O Governo Regional defende o interesse regional e nacional e a promoção da segurança do povo açoriano”, afirmou.

José Manuel Bolieiro salientou que a posição geográfica dos Açores volta a demonstrar a sua importância no quadro da defesa ocidental.

“Os Açores e a sua posição geográfica são um ativo cuja centralidade estratégica para a segurança e defesa atlântica e ocidental, no plano nacional e no quadro da NATO e das relações com países aliados de Portugal, está agora reconfirmada pela atual conjuntura internacional”, declarou.

O governante acrescentou ainda que o acordo de cooperação e defesa entre Portugal e os Estados Unidos está a ser cumprido, conforme informação transmitida pelo Governo da República.

A utilização da infraestrutura militar, historicamente partilhada por Portugal e Estados Unidos, surge no contexto da intensificação das operações na região do Médio Oriente.