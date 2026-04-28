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A Europa vive hoje com uma das taxas de fertilidade mais baixas da sua história recente: 1,38 filhos por mulher. Em Lisboa, a discussão não foi sobre o diagnóstico em si, mas sobre o que ainda pode ser feito para travar uma tendência que já está em curso.

Apesar da escala do problema, a infertilidade permanece num espaço discreto da agenda política europeia, mais falada em círculos técnicos do que assumida como prioridade estratégica.

O especialista Samir Hamamah, presidente da Federação Francesa de Estudos Reprodutivos, começou por explicar ao 24notícias as razões para a infertilidade não ser tratada como uma prioridade a nível europeu.

"Este tema toca em aspetos demasiado íntimos para nós. Toca na família, na sociedade, na religião e também na política. Isto explica por que razão a liderança política ainda se recusa a falar sobre o assunto. Mas o problema hoje é que a casa está a arder".

Samir Hamamah sublinhou ainda que a infertilidade tem vindo a aumentar globalmente, afetando tanto países industrializados como regiões em desenvolvimento, e defendeu que a saúde reprodutiva deve ser tratada como um indicador central da saúde pública.

Segundo o especialista, a infertilidade já representa um impacto económico significativo:

"Custa à União Europeia cerca de 60 mil milhões de euros por ano. Portanto, é tempo de sensibilizar, de passar do ‘blá, blá, blá’ à ação".

Ambiente e estilo de vida: o impacto invisível na fertilidade

Outro eixo forte da discussão centrou-se nos fatores ambientais e comportamentais. Hamamah alertou para a presença de disruptores endócrinos em produtos de uso diário, desde cosméticos a fragrâncias, levantando o debate sobre regulação e transparência na indústria.

"Os champôs, batons e perfumes, por exemplo, contêm disruptores endócrinos. Sabe por que os colocam no batom? Para garantir estabilidade de manhã à noite. O que acontece se removermos esses disruptores? Teríamos de retocar a maquilhagem a cada duas ou três horas. Esse é o dilema", explica.

A proposta de criação de um "logótipo reprotóxico", inspirado em modelos como o NutriScore, foi apresentada como uma possível solução para informar os consumidores sobre riscos associados a determinados produtos. A lógica, segundo o especialista, não é proibir, mas informar.

"O papel da sociedade é informar a população, e cada um de nós é livre de integrar essa informação ou não. Queremos simplesmente evitar o arrependimento e a continuação do 'se eu soubesse, teria agido de forma diferente'".

O modelo francês de prevenção e literacia em fertilidade

Entre os exemplos apresentados na cimeira, destacou-se a nova estratégia francesa de saúde pública, que aposta na prevenção e no acompanhamento precoce da fertilidade.

O governo francês decidiu adotar o envio de cartas a jovens de 29 anos, incentivando a avaliação gratuita da fertilidade e informando sobre opções como o congelamento de óvulos, também com comparticipação pública entre os 29 e os 37 anos.

Em França, os tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA) já representam cerca de 4% dos nascimentos, o equivalente a 30.000 a 35.000 bebés por ano.

"Estamos a perder 35.000 nascimentos por ano em França e a taxa de fertilidade total está nos 1,56. Já estamos abaixo do nível de substituição, que é de 2,1 filhos por mulher", explica.

O maior equívoco sobre infertilidade

Questionado sobre o principal equívoco em torno do tema, o especialista destacou a falta de literacia sobre o declínio natural da fertilidade ao longo da vida, tanto em mulheres como em homens.

"Muitas pessoas ignoram que a fertilidade declina com a idade. Para as mulheres, a fertilidade ideal é aos 25 anos e, após os 30, declina cada vez mais".

Para além da dimensão médica, Hamamah sublinha a importância da prevenção e do acompanhamento precoce, propondo consultas de avaliação de fertilidade antes da conceção.

"Sugerimos uma consulta 100 dias antes da conceção, para identificar fatores de risco no casal: o impacto do estilo de vida, tabaco, álcool, maus hábitos de sono, desporto intenso e obesidade."

O especialista chama ainda a atenção para fatores frequentemente subestimados, como o excesso de peso, que tem impacto direto na saúde reprodutiva: "Ninguém fala de obesidade, mas 17% da população em França é obesa hoje. Sabemos que basta perder 10% do peso para melhorar a saúde reprodutiva e a qualidade do esperma".

Segundo Samir Hamamah, a evidência científica mais recente mostra alterações significativas na qualidade e quantidade do esperma nas últimas décadas.

"Sabemos hoje que o esperma está totalmente alterado, tanto em qualidade como em quantidade. Se compararmos a concentração de espermatozoides de um avô com a de um jovem atual: o avô tinha cerca de 100 milhões por ml, e o jovem tem 45 milhões. Isto representa uma redução de mais de 50%".

Para o especialista, este não é apenas um tema de fertilidade, mas de saúde pública mais ampla, com impactos que já se começam a refletir em doenças e sistemas de saúde.

"O cancro testicular e a síndrome microbiana são consequências da infertilidade. Por isso, não basta falar de infertilidade. Temos de falar das suas consequências".

Políticas públicas, desigualdade e o papel do Estado

Um dos debates centrais da cimeira “Quais são as ações e soluções a adotar na Europa?" contou com intervenções de figuras como Luca Gianaroli, da Federação Internacional de Sociedades de Fertilidade, Mónica Ferro, diretora do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e Marta Temido, deputada no Parlamento Europeu e ex-ministra da Saúde.

A discussão focou-se no equilíbrio entre acesso a tratamentos de reprodução assistida, financiamento público e políticas de conciliação entre vida profissional e familiar.

Ainda num balanço de dados de 2024 até ao presente, foram apresentadas grandes diferenças entre países europeus. Portugal, França e os países nórdicos surgem entre os mais inclusivos no acesso a tratamentos de PMA, enquanto Itália e alguns países da Europa Central e de Leste apresentam maiores restrições.

Fertilidade, trabalho e desigualdade: uma relação estrutural

Os dados apresentados durante a cimeira reforçaram uma correlação importante: países com maior apoio público à fertilidade tendem também a ter maior participação feminina no mercado de trabalho. Nos países nórdicos, como a Suécia e Dinamarca, a participação feminina ultrapassa os 75%, enquanto em países como Itália os valores são significativamente mais baixos.

Portugal surge numa posição intermédia, com níveis relativamente elevados de inclusão laboral feminina e políticas de fertilidade consideradas entre as mais acessíveis da Europa.

Outro dado relevante discutido foi o impacto da disparidade salarial, que varia entre 7,2% e 27,6% na Europa, influenciando diretamente as decisões familiares e reprodutivas.

Um padrão europeu emergente

A leitura conjunta dos dados aponta para um padrão consistente:

Países com maior apoio estatal à fertilidade e maior igualdade no trabalho feminino tendem a apresentar taxas de natalidade mais elevadas.

Países com menor suporte estrutural registam níveis mais baixos de fertilidade.

A relação entre carreira e maternidade não é necessariamente negativa quando existem políticas públicas de suporte adequadas.

A própria cimeira destacou casos como França e Dinamarca como exemplos de políticas integradas, enquanto Itália foi frequentemente referida como o caso mais crítico.

Uma crise silenciosa

A cimeira europeia “Tackling Infertility” deixou uma mensagem transversal: a crise da fertilidade não é apenas um tema médico, mas um desafio económico, social e político com impacto no futuro da Europa.

Como resumiu Samir Hamamah, a questão já não é futura, mas sim presente:

"Temos de olhar para as consequências daqui a 20 anos. Falta de natalidade significa ausência de inovação, de patentes, de agricultura, de médicos. Esta é a realidade".