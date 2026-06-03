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As burlas online continuam a representar uma ameaça crescente para consumidores, empresas e instituições públicas. Em Portugal, 77% dos consumidores foram alvo de pelo menos uma tentativa de fraude ou burla digital durante o último ano e um em cada cinco dos que responderam a estas tentativas acabou por perder dinheiro, segundo os dados mais recentes da Global Anti-Scam Alliance (GASA).

Perante este cenário, Lisboa vai acolher, nos dias 9 e 10 de junho, o Global Anti-Scam Summit Europe 2026, uma conferência internacional organizada pela GASA que decorrerá no Convento do Beato. O encontro reunirá representantes do Governo, entidades reguladoras, forças de segurança, empresas tecnológicas, instituições financeiras, especialistas em cibersegurança e organizações de defesa do consumidor de vários países, entre as quais a DECO PROteste.

Ao longo dos dois dias de trabalhos serão debatidos alguns dos principais desafios associados à fraude digital. Entre os temas em destaque estarão os novos esquemas fraudulentos, a proteção das vítimas, a partilha de informação entre entidades, a cooperação internacional, a utilização de inteligência artificial e as medidas de prevenção necessárias para responder à crescente sofisticação dos ataques.

A cimeira servirá também de palco para a apresentação do novo relatório europeu "State of Scams", que analisa a evolução das burlas online na Europa, identifica os principais canais utilizados pelos burlões e avalia o impacto económico destas práticas junto dos consumidores.

De acordo com os dados divulgados pela GASA, as burlas relacionadas com compras, falsas ofertas de emprego e investimentos fraudulentos figuram entre as mais frequentes em Portugal. As mensagens SMS, as chamadas telefónicas e o correio eletrónico continuam a ser os meios preferenciais utilizados pelos criminosos para contactar potenciais vítimas.

Em comunicado, a DECO PROteste anuncia que vai participar nos trabalhos dedicados à proteção do consumidor e à prevenção da fraude, contribuindo para o debate sobre os desafios enfrentados pelos consumidores portugueses no ambiente digital.

A organização destaca que a fraude online é atualmente um fenómeno global que exige respostas globais, sublinhando a importância da cooperação entre organizações de defesa do consumidor, autoridades, reguladores e empresas para reforçar a proteção dos cidadãos e reduzir o impacto destes esquemas fraudulentos.

O Global Anti-Scam Summit Europe 2026 decorrerá presencialmente em Lisboa, com transmissão online para participantes internacionais, integrando a série global de cimeiras promovidas pela GASA.

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