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O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou esta quinta-feira que 73% dos exames nacionais do ensino secundário distribuídos para classificação já estão corrigidos, uma subida face aos 65% indicados na quarta-feira pelo ministro da Educação e Ciência.

"O número de classificações concluídas está a crescer significativamente. Como sabem, ontem à noite o ministro da Educação e Ciência fazia referência a uma percentagem de 65%. Neste momento, há minutos, estávamos com 73%, apenas algumas horas depois", afirmou o ministro, na conferência de imprensa realizada após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.

Confrontado com a polémica em torno da correção dos exames nacionais, António Leitão Amaro assegurou que as classificações evoluem "a um ritmo intenso" e que o Governo mobilizou todos os meios disponíveis para cumprir o calendário definido.

O governante sublinhou ainda que o Executivo acompanha com preocupação a situação e reconhece a ansiedade de alunos, famílias e professores. "Há por isso a nossa demonstração de preocupação, de sensibilidade total para este tema e para a preocupação que os alunos, as suas famílias e os professores têm. É uma preocupação e uma sensibilidade grande demonstrada por um foco total no trabalho para ultrapassar as dificuldades dentro dos calendários, entretanto, definidos", afirmou.

Questionado sobre eventuais mecanismos de compensação, António Leitão Amaro esclareceu que o Conselho de Ministros não tomou qualquer decisão sobre essa matéria, remetendo uma eventual análise para depois de concluído o processo de classificação.

A controvérsia surgiu na sequência de falhas detetadas durante a avaliação dos exames nacionais do ensino secundário, que levaram o Ministério da Educação a adiar a divulgação dos resultados da primeira fase e a alterar o calendário das provas da segunda fase. Este ano, pela primeira vez, as provas, apesar de continuarem a ser realizadas em papel, passaram a ser corrigidas em formato digital.

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