Os árbitros entram em campo equipados com câmaras corporais, as transmissões apresentam novos ângulos de visão e a tecnologia está cada vez mais presente dentro e fora das quatro linhas.

Numa altura em que milhões de adeptos em todo o mundo acompanham o desporto preferido dos portugueses, reunimos algumas startups e empresas portuguesas que estão a ajudar a reinventar a forma como se joga, treina, transmite, analisa e vive o futebol. Da inteligência artificial à análise de dados, passando por novas experiências para adeptos e novas fontes de receita para os clubes, estas são algumas das organizações nacionais que estão a deixar a sua marca na indústria do futebol.

Footlab

O Footlab apresenta-se como o primeiro parque de treino interativo e de entretenimento de futebol do mundo. Instalado em Carnaxide, no concelho de Oeiras, combina tecnologia, biomecânica e gamificação para criar uma experiência que vai muito além de um simples campo de futebol.

Os utilizadores podem realizar exercícios específicos para medir e melhorar competências como a potência do remate, a velocidade de execução, a precisão do passe ou o tempo de reação. Sensores e sistemas de análise recolhem dados em tempo real, permitindo acompanhar a evolução do desempenho e transformar cada sessão de treino numa experiência altamente personalizada.

Magycal

A Magycal é uma empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de plataformas digitais, soluções de streaming e experiências interativas para meios de comunicação social e organizações desportivas. Entre os seus clientes estão entidades como a Liga Portugal e a SPORT TV.

O seu trabalho centra-se em melhorar a forma como os adeptos acompanham os jogos, oferecendo experiências digitais mais envolventes, conteúdos personalizados e novas formas de interação durante as transmissões. À medida que o consumo de desporto migra cada vez mais para plataformas digitais, a Magycal ajuda clubes, ligas e operadores televisivos a aproximarem-se das suas audiências.

PluggableAI

A PluggableAI, startup sediada na Startup Braga, utiliza inteligência artificial para analisar o comportamento e as emoções do público durante eventos desportivos e culturais.

Através da recolha e interpretação de diferentes sinais e dados, a empresa consegue medir o sentimento dos adeptos em relação a equipas, marcas, patrocinadores ou momentos específicos de um evento. Esta informação permite que clubes, organizadores e anunciantes compreendam melhor o impacto das suas ações e ajustem estratégias de comunicação, marketing e patrocínio com base em dados concretos.