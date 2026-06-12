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De acordo com o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, os arguidos Francisco Martins e Gabriel Malta foram condenados a uma pena única de oito anos de prisão efetiva (inclui os crimes de ofensa à integridade física).

Leonardo Saraiva foi condenado a uma pena única de sete anos e seis meses de prisão efetiva (por dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores). Também Hugo Ribeiro foi condenado a uma pena única de sete anos de prisão efetiva (por dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores).

Apesar de as condenações ainda terem de transitar em julgado, o tribunal determinou a prisão preventiva para Leonardo Saraiva, Francisco Martins e Gabriel Malta.

Hugo Ribeiro viu as suas medidas de coação agravadas: terá de se apresentar periodicamente às autoridades e está proibido de contactar a vítima, de se aproximar da sua casa ou escola, e de aceder a qualquer ambiente digital (através de contas próprias ou de terceiros).

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