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Os 66 apartamentos do Belfoz, empreendimento residencial da ZFC Invest na Foz Velha, no Porto, ficaram totalmente reservados cerca de 45 dias após o lançamento comercial. As habitações tinham preços entre 459510 euros e 2.859.048 euros, com áreas que variam entre 86 e 502 metros quadrados.

O projeto, com um investimento global de cerca de 60 milhões de euros, inclui tipologias entre T1 e T4 e penthouses. O valor médio implícito por fração ronda os 909 mil euros, embora os preços variem significativamente consoante a área, tipologia e características de cada habitação.

Desenvolvido pelo atelier Ventura + Partners, o empreendimento é composto pelos edifícios Belmar e Beljardim. Entre as valências estão apartamentos com jardim e varanda, além de centro wellness, ginásio, espaços de coworking, área gourmet e rooftop com piscina.

A velocidade de comercialização ganha relevância num segmento em que várias frações ultrapassam um milhão de euros. O apartamento de maior valor aproxima-se dos 2,9 milhões de euros, enquanto a habitação de entrada foi comercializada por 459510 euros.

A estratégia para apresentar o projecto ao mercado foi desenvolvida pela Mino Works, agência luso-brasileira especializada em marketing imobiliário. O trabalho começou em julho de 2025 e "incluiu posicionamento, identidade, storytelling, direcção de arte, visualização 3D e materiais comerciais".

O principal desafio foi relacionar um empreendimento novo com a identidade da Foz Velha. A agência criou o conceito “O Jardim Secreto da Foz Velha – A herança de um modo de viver”, procurando explorar a relação entre as habitações, os espaços verdes e a localização.

“Era fundamental que o Belfoz não parecesse um projeto que simplesmente chegou à Foz. Queríamos criar a perceção de que tinha uma relação natural com aquele lugar”, explica Pedro Morais, Partner da Mino Works.

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