Num balanço do dia de incêndios rurais feito pelo segundo comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, foi divulgado também que na tarde de hoje havia cinco incêndios mais preocupantes, dois deles começaram esta quarta-feira.

Os incêndios de Piódão, no distrito de Coimbra, Santo António, na Guarda, e Vilar de Perdizes, em Montalegre, vêm de dias anteriores, e os de Figueira de Castelo Rodrigo e Valongo, que deflagraram hoje também são considerados preocupantes.

As cinco ocorrências mobilizavam 2.775 operacionais, apoiados por 896 veículos e com o apoio ainda de 29 meios aéreos.

Já em Chaves, o incêndio que lavra vindo da Galiza (Espanha), já terá atingido os cerca de cinco mil hectares de área ardida, mantendo às 20h00 duas frentes ativas, estando uma a ceder aos meios, segundo a Proteção Civil.

O comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota, disse à agência Lusa que se estima que o fogo que entrou pela aldeia transfronteiriça de Cambedo da Raia. As chamas consumiram mato, floresta e zonas de olival, soutos e vinha.