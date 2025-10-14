Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal, os votos em causa não terão sido contabilizados no domingo devido a uma falha nos boletins utilizados no voto antecipado, em que faltava o quadrado de voto numa das candidaturas à Assembleia de Freguesia. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) explicou ao Observador que, por esse motivo, foi dada indicação para que esses boletins fossem remetidos para a Assembleia de apuramento geral, onde estão agora a ser verificados.

A CDU Lisboa, em comunicado citado também Observador, confirma que podem existir "alteração de resultados” após a contagem dos 60 votos e que, só depois dessa verificação, avaliará se há fundamento para pedir uma recontagem. “As recontagens não são feitas a pedido; tem de haver algum fundamento. A proximidade dos resultados, por si só, não é suficiente”, refere o partido.

Na noite eleitoral, a CDU — cuja lista à Câmara de Lisboa foi encabeçada por João Ferreira — ficou 11 votos atrás do Chega, perdendo assim o segundo lugar no executivo municipal e a possibilidade de reeleger Ana Jara como segunda vereadora comunista.

Em São Domingos de Benfica, os resultados preliminares mostravam a CDU em terceiro lugar, com 1.640 votos, contra 1.207 do Chega, uma diferença de 433 votos. A formação comunista precisa apenas de aumentar a vantagem em 12 votos nesta freguesia para recuperar o assento perdido.

A Assembleia de apuramento geral decorre desde esta terça-feira e poderá prolongar-se por mais de um dia, segundo o Observador.

