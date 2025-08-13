As chamas, explicou Luciano Ribeiro, avançam na União de Freguesias de Vide e Cabeça, ameaçando "em particular as localidades ao longo da ribeira do Piódão", num vale em que "é difícil o combate ao incêndio".

"Neste momento, os bombeiros têm controlado o incêndio, mantêm-no afastado das várias povoações, e o fogo vai progredindo nas zonas de mais difícil acesso, mas os bombeiros têm assegurado a manutenção de todas as povoações", afirmou o autarca de Seia, acrescentando que, até então, não tinha conhecimento de qualquer pessoa ferida devido ao sinistro.

O presidente da autarquia avançou que, na altura, estava "um pouco de vento" e que "também se prevê uma mudança da direção, o que aumenta a sua imprevisibilidade nos vales muito encaixados" da região, que ardeu nos incêndios de 2017.