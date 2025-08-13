Segundo o presidente da Câmara de Seia, Luciano Ribeiro, "logo que foi dada a ordem de evacuação ao início da tarde", foram concentradas na Casa do Povo de Vide, "cerca de 55 pessoas" de "algumas povoações do concelho de Seia, mas também do concelho de Arganil".
As chamas, explicou Luciano Ribeiro, avançam na União de Freguesias de Vide e Cabeça, ameaçando "em particular as localidades ao longo da ribeira do Piódão", num vale em que "é difícil o combate ao incêndio".
"Neste momento, os bombeiros têm controlado o incêndio, mantêm-no afastado das várias povoações, e o fogo vai progredindo nas zonas de mais difícil acesso, mas os bombeiros têm assegurado a manutenção de todas as povoações", afirmou o autarca de Seia, acrescentando que, até então, não tinha conhecimento de qualquer pessoa ferida devido ao sinistro.
O presidente da autarquia avançou que, na altura, estava "um pouco de vento" e que "também se prevê uma mudança da direção, o que aumenta a sua imprevisibilidade nos vales muito encaixados" da região, que ardeu nos incêndios de 2017.
